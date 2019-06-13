اورنچ مصر راعيًا بلاتينيًا لثانى أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم PSA World tour 2019

استمرارا لمشاركتها في رعاية الأحداث والمناسبات العالمية العملاقة المرتبطة بالشباب، أعلنت شركة اورنچ الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، عن رعايتها البلاتينية لبطولة PSA World tour الدولية للإسكواش 2019، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري في The Park بمول العرب.

وتعد تلك البطولة المقامة بمصر هي المحطة الأخيرة لبطولات موسم PSA World Tour 2018-2019، والتي يبلغ إجمالي جوائزها للرجال والسيدات 320,000 دولار أمريكي.

وتشارك اورنچ بالرعاية البلاتينية في هذه البطولة المنظمة من قبل أندية وادي دجلة، وستكون مذاعة عبر القنوات الفضائية في أكثر من 90 دولة حول العالم.

ويشارك في البطولة نخبة من الأبطال المصريين في لعبة الإسكواش الذين يتصدرون التصنيف العالمي ومنهم اللاعب علي فرج المصنف الأول عالميًا، واللاعب محمد الشوربجي صاحب المركز الثاني عالميًا، ثم طارق مؤمن، وكريم عبد الجواد، كذلك اللاعبة رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا، واللاعبة نور الشربيني المصنفة بالمركز الثاني على مستوى العالم، كما تضم البطولة العديد من نجوم الإسكواش العالمين حيث تعتبر البطولة ثاني أكبر بطولة دولية للإسكواش على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذه الرعاية، عبر الاستاذ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع التسويق والمبيعات لكبرى عملاء الشركات، قائلا: " نعمل دائما في اورنچ علي رعاية مثل هذه الاحداث العالمية المتميزة التي تتماشي مع ما نوفره لقطاع الشركات من خدمات الاتصالات المتكاملة بمستويات عالمية. نشعر بالفخر بتربع اللاعبين المصريين على عرش لعبة الإسكواش عالميًا، سواء على مستوى الرجال أو السيدات. كما سنواصل دعم الشباب المصري القادر على رفع اسم مصر بالمحافل الدولية، فرعاية أصحاب المهارات هدف أصيل لدينا دائما ".