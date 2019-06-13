الهيئة القومية لضمان جودة التعليم توقع اتفاقية تعاون مع اليونسكو

كتب محمود طه حسين

وقعت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ممثلا عنها الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة والمركز الاقليمي للجودة والتميز في التعليم التابع لمنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (اليونسكو) ومقره الملكة العربية السعودية ممثلا عنه الدكتور عبد الرحمن المديرس.



جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس لضمان جودة التعليم، الذى تنظمه الهيئة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.



وصرحت يوهانسن عيد، رئيس الهيئة بأن الاتفاقية تضمنت التعاون المشترك في بناء وتحكيم برامج تدريبية لتأهيل القيادات والعاملين فى مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد، والتعاون فى نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسى من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات وتصميم برامج إعلامية متخصصة وفقا للضوابط المعتمدة الاستفادة من المنشآت القائمة والخبراء لدي الجهتين



وأوضحت يوهانسن عيد، أن الاتفاقية نصت على التعاون فى إعداد الدراسات والأبحاث التقويمية والتطويرية المشتركة فى مجال الطفولة المبكرة التعاون فى إعداد منصة إلكترونية تهدف التى توعية المجتمع بتعزيز الاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة لتعزيز بيئة صحية متعلمة التعاون فى إعداد معايير تهتم بالرخص المهنية للعاملين فى مجال الطفولة المبكرة تشمل القيادات والمعلمات والتعاون فى بناء معايير وطنية لبرامج إعداد المعلمين والإعلان المشترك بين الطرفين فيما يتعلق بمجال ترجمة بعض الأعمال المنشورة من والى اللغة الإنجليزية فى مجال جودة التعليم والاعتماد وتميزه فى مرحلة رياض الطفولة المكبرة للاستفادة منها على مستوى الوطن العربى.