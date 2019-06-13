الهجرة تستضيف وفدا من لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشيوخ التشيكى لبحث التعاون

استقبلت وزارة الدولة للهجرة شئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشيوخ التشيكي، للتباحث حول تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من الملفات، على رأسها التواصل مع المصريين في الخارج وتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية.

من جانبها، الوزارة بالوفد أعضاء مجلس الشيوخ التشيكى، ويان فوليكسفير، سفير دولة التشيك لدى جمهورية مصرالعربية بالقاهرة.

وتناول اللقائ دور مصر التاريخى فى احتضان كافة الجاليات من مختلف دول العالم دون تفرقة بين أى منهم، فقد نشأت فى مصر حضارات وثقافات استطاعت أن تندمج فى نسيج المجتمع المصرى، كاليونانيين والقبارصة والإيطاليين والأرمن، والتأكيد على أن مصر لم تغلق أبوابها يوما ما فى وجه أى قاصد لها حتى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر خلال تلك الفترة، فقد استقبلت واحتضنت حوالي 5 مليون لاجئ وقدمت لهم الدعم الكامل، لتكون بذلك صدرت نموذج للعالم في كيفية التعامل مع ضيوفها من الجنسيات الأخرى واحتضانهم.

واستعرض اللقاء عددًا من جهود الوزارة على رأسها ملف التواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم بمختلف شرائحهم لربطهم بمصر، بهدف تصحيح الصورة المغلوطة التي يريد البعض الترويج لها خارجيا، بما يحتم التعامل مع الشائعات التي تريد النيل من الوطن، ويأتي من بين هذه المجهودات تنظيم برامج للجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، والتي تتضمن التعريف بالأمن القومي وما تواجهه مصر من تحديات، كذلك ما تنجزه الدولة من مشروعات قومية كبرى تسهم في نهوض الدولة المصرية.

وأكد اللقاء على دور وزارة الهجرة فى التواصل الدائم مع كافة المصريين الأعضاء في البرلمانات الأجنبية، من بينهم النائب شريف سبعاوي عضو برلمان أونتاريو في كندا والذي قدم طرحا في البرلمان هناك بإعلان شهر يوليو شهر التراث المصري، كذلك جسور التواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات، وتجسد ذلك في إطلاق سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع كآلية رسمية للتواصل مع علمائنا بالخارج والاستماع إلى أفكارهم في مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء استعداد وزارة الهجرة لاطلاق مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار" القادم، وطلبت من أعضاء الوفد التعاون والتنسيق مع رجال الأعمال المصريين المقيمين في جمهورية التشيك للمشاركة بالمؤتمر.

من جانبه، أعرب وفد أعضاء لجنة الأمن والدفاع بمجلس الشيوخ التشيكي عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لما تقوم به مصر من جهود تجاه ملف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وكذلك التعامل مع اللاجئين، مؤكدين رغبتهم في مزيد من التعاون مع مصر والاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.