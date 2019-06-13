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النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة توفت عقب تعذيبها من زوج والدتها

الخميس، 13 يونيو 2019 11:44 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة طفلة توفت عقب تعذيبها من زوج والدتها جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح ودفن جثة طفلة، توفت إثر التعدى عليها بالضرب من جانب زوج والدته، بسبب تبولها علي نفسها ببولاق الدكرور.
 
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعدى على ابنة زوجته "نغم" 4 سنوات، بالضرب والتعذيب حتى فارقت الحياة، بسبب تبولها على نفسها في منطقة بولاق الدكرور.
 
وتبين من خلال التحقيقات أن المتهم اتفق مع زوجته على تقديم بلاغ والإدعاء بأن ابنتها فارقت الحياة عقب سقوطها على سلم المنزل، إلا أنه بالكشف الطبي عليها تبين وجود شبهة جنائية.
 
أقرت الأم البالغة من العمر 30 سنة، بارتكاب زوجها الجريمة، أثناء معاقبته الطفلة، وأنها خشيت من المساءلة القانونية في حالة الإبلاغ عن الواقعة. 
 
 

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