النيابة تأمر بإنتداب المعمل الجنائى فى حريق مخزن بلاستيك بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بندب الأدلة الجنائية، للوقوف على الأسباب النهائية فى حريق مخزن بلاستيك بمدينة السلام.

كانت أوضحت المعاينة الأولية، وجود ماس كهربائى، أدى لاشتعال النيران داخل المخزن.

كان انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة حريق مخزن أدوات بلاستيك، بمنطقة النهضة فى السلام.

كانت قد تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق داخل المخزن، ومنعوا امتداده للعقارات المجاورة.

وكانت بداية الواقعة بتلقى غرفه عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للأدوات البلاستك، وعلي الفور تم الدفع ب3سيارات إطفاء، وكذلك الدفع بسيارات إسعاف، وفرض كردون أمني لمنع وصول الحريق للمباني المجاورة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.