النيابة العامة بالسودان توجه لـ عمر البشير تهم الفساد وغسل الأموال

رويترز

وجهت النيابة العامة في السودان اليوم الخميس للرئيس المخلوع عمر البشير اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأعلنت النيابة في بيان "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال"

ونفت الشرطة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية ،ما تم تداولته مؤخرا قناة العربية حول وجود محاولات لتهريب الرئيس السودانى المعزول عمر البشير ورموز النظام السابق من محبسهم.

وأكدت الشرطة السودانية -فى بيان أوردته قناة "سكاى نيوز" اليوم الخميس أنها لم ترصد أى محاولة كهذه، وشددت على أن القوات المكلفة بحراسة وتأمين سجن كوبر تؤدى واجبها بكفاءة واحترافية ويقظة.

وطالبت الشرطة السودانية وسائل الإعلام توخى الدقة فى نقل الأخبار للرأى العام.