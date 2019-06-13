النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

سيد الخلفاوى

أكد اللواء مهندس على رزق رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وافق لجهاز مدينة الشروق بترخيص عدد 20 أتوبيسًا للعمل داخل مدينة الشروق وخارجها وذلك لربط مدينة الشروق بالقاهرة والتسهيل على المواطنين لسهولة الانتقال بين العاصمة والشروق.

وأضاف رزق، أن محافظ القاهرة وافق على تشغيل خط أتوبيس هيئة النقل العام من مدينة الشروق – طريق السويس – رابعة العدوية – كلية البنان إعتباراً من 1/7/2019 القادم

وأشار رئيس هيئة النقل العام، إلى انتظام خطوط اتوبيسات هيئة النقل العام التى تعمل حاليا والتى تربط مدينة الشروق مع كلا من ميدان عبد المنعم رياض وكذلك الشروق – دوران شبرا وكذلك انتظام خط مينى باص نقل جماعى ( الشروق – حدائق القبة ) مع زيادة عدد المينى باصات العاملة على هذا الخط.