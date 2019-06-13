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القومى للمرأة بالأقصر ينظم قافلتى توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث

الخميس، 13 يونيو 2019 03:31 م
القومى للمرأة بالأقصر ينظم قافلتى توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالأقصر، اليوم الخميس، قافلتى توعية بمدينتى أرمنت والطود، فى إطار الإحتفال باليوم الوطنى للقضاء علي ختان الإناث بمصر، وذلك بقيادة سعاد سعد مقررة الفرع بالأقصر،وتحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع المجلس القومى للأمومة والطفولة.
 
وقالت الدكتورة سعاد سعد مقررة فرع القومى للمرأة بالأقصر، إن تلك الندوات تنظم فى إطار اهتمام فرع القومى للمرأة بمحافظة الأقصر بالمرأة الأقصرية ومساندتها فى كافة جوانب حياتها، وتوطيد دورها الفعال والإيجابى فى خدمة أسرتها ومجتمعها المحلى، حيث أن ذلك يتواكب مع حرص أجهزة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإهتمام بقضايا المرأة المصرية، وسعيها المستمر لحصولها على كامل حقوقها وتحقيق التمكين الإقتصادى والسياسى لها لتتقلد أرقى المناصب، ولاسيما أن هناك القاضية والوزيرة والبرلمانية وأيضاً المحافظ، وذلك باعتبار أن المرأة من أهم الركائز الأساسية التى تقوم عليها خطط التنمية الشاملة.
 
وأضافت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالاقصر - فى بيان صحفى - أن هذه القوافل التوعوية تأتى ضمن مجموعة كبيرة من الفعاليات التى ينظمها المجلس بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للإحتفال بهذه المناسبة السنوية بمختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه القوافل تهدف إلى إحياء وتسليط الضوء على قضية ختان الإناث وضرورة القضاء عليه، حيث تشمل كل قافلة فى عضويتها رائدة صحية وواعظة من الأوقاف ومكرسة من الكنيسة، بالإضافة إلى عضو من لجنة الحماية بالمحافظة وعضو أخر من لجنة الإعلام، بجانب مسئول طبى من الصحة، ومسئول من جمعية أهلية عاملة فى مجال القضاء علي  الختان، فضلاً عن ممثلين من المجلس القومى بالقاهرة والأقصر.
 
وقالت صفية رجب نائب مقرر فرع الأقصر، إن فعاليات الاحتفال باليوم الوطنى للقضاء علي ختان الإناث سوف تتضمن أيضاً تنظيم ندوة موسعة لأكثر من 400 فتاة وسيدة بمركز أرمنت ومدينة الطود، وذلك للتعريف بقضية القضاء علي ختان الإناث وتأثيرها السلبى على صحة المرأة الجسدية والنفسية، علاوة على العقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.
 
القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث بأرمنت والطود (1)
القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث

القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث بأرمنت والطود (2)
القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث

القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث بأرمنت والطود (3)
القومي للمرأة بالأقصر ينظم قافلتي توعية لـ400 سيدة لمكافحة ختان الإناث

 


محافظه الاقصر

المجلس القومى للمراه

ختان الاناث

الاقصر

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