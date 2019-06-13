القومى للطفولة: ختان الإناث قضية تؤرقنا ولم يعد مقبولا أن تنتهك الإنسانية

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن تدشين اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يكرس آلية وطنية لتوحيد الجهود للقضاء على هذه الجريمة.

وأضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال المؤتمر الصحفى للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، بأحد فنادق القاهرة، ويأتى بمناسبة اليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث، أن اللجنة تعمل على تعزيز الحوار السياسى وتفعيل البرامج التنموية لحماية بنات مصر فى كل المحافظات بالجمهورية للقضاء على جريمة الختان بشراكة مع مختلف الجهات فى الدولة، مشيدة بدور القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم قضايا المرأة.

وأكدت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، على تجديد مصر التزامها بمكافحة ختان الإناث باعتباره جريمة وانتهاك للمرأة ، قائلة :"لم يعد مقبولا أن تنتهك انسانية أطفالنا بتقاليد وموروثات تستند على الدين ومبررات صحية ".

وتابعت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، قائلة :"قضية ختان الإناث قضية تؤرقنا وتعد تحديا أمامنا للقضاء على واحدة من أكثر الممارسات الضارة على بناتنا فالقضاء على ختان الإناث حلم سنحققه قريبا بالقضاء عليه فى كل محافظات الجمهورية ".