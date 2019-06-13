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القبض علي 287 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:32 م
القبض علي 287 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية حمله امنيه -ارشيفه
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط   287عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.
 
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 287محكومًا عليهم بإجمالى 8040 أحكام منفذة "  897 حكمًا جزئيًا و 209 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 16100غرامات، وتحرير 208 مخالفة .
 
كما تم ضبط 51 قضية مرافق، 20أشغال  طريق،  9بائع متجول ،17 إزالة  فوريه ،5 تنده ، 3 وصلا ت كهربائية ، إزالة 8 طن قمامة. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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