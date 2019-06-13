القبض علي 287 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالقليوبية

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 287عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 287محكومًا عليهم بإجمالى 8040 أحكام منفذة " 897 حكمًا جزئيًا و 209 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 16100غرامات، وتحرير 208 مخالفة .

كما تم ضبط 51 قضية مرافق، 20أشغال طريق، 9بائع متجول ،17 إزالة فوريه ،5 تنده ، 3 وصلا ت كهربائية ، إزالة 8 طن قمامة.