سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:55 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين سرقا حقيبة سيدة أثناء استقلالها توك توك فى حلوان

الخميس، 13 يونيو 2019 12:13 م
القبض على عاطلين سرقا حقيبة سيدة أثناء استقلالها توك توك فى حلوان سرقة حقيبة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين قاما بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات فى منطقة حلوان، وحرر محضر بالواقعة. 
     
وتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من إحدى السيدات "مقيمة بدائرة القسم"، بأنها حال إستقلالها مركبة "توك توك" من أمام أحد المولات بدائرة القسم "صحبة قائدها وآخر"، لتوصيلها لإحدى الشوارع بذات الدائرة، وفور وصولها قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى 4500 جنيه، وهاتف محمول، ومتعلقات شخصية) وفرا هاربين .
 
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة، وأن وراء إرتكابها عاطلان، سنى 18 ، 19 ، ومقيمان بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة البخارية (توك توك) والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، مبلغ مالى من متحصلات الواقعة.
 
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها متعلقات المجنى عليها الشخصية بمكان إخفائها داخل أحد المدافن بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات والمتهمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن القاهرة

جريمة سرقة

مباحث حلوان

سرقة حقيبة سيدة

حلوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة