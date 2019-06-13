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"العربية للتصنيع" تحصل على شهادة دولية لإنتاج أنظمة الفضاء والطيران.. صورة

الخميس، 13 يونيو 2019 05:16 م
"العربية للتصنيع" تحصل على شهادة دولية لإنتاج أنظمة الفضاء والطيران.. صورة شهادة دولية لمصنع طائرات العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى

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حصلت الهيئة العربية للتصنيع، على شهادة دولية لتصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية، حيث منحت شركة ICIM الإيطالية، مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع شهادة تصنيع أنظمة الفضاء والطيران والأنظمة الدفاعية طبقا للمواصفات.

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شهادة دولية لمصنع طائرات العربية للتصنيع

ويعتبر الحصول على الشهادة الدولية، قيمة إضافية لمصنع الطائرات، باعتباره هو الجهة الوحيدة بجمهورية مصر العربية الحاصلة على هذه الشهادة، وبموجبه يستطيع تصنيع أجزاء فى الطائرات الصغيرة، بعد حصوله على الشهادة الدولية.

وتعد الشهادة الدولية الممنوحة لمصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع، خطوة كبيرة فى سلسلة التطوير والتحديث لمصانع وشركات الهيئة، ويفتح مجالات جديدة للتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

 


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مصنع الطائرات

شهادة دولية

انظمة الفضاء

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