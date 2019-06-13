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الصين تدين السلوك العنيف للمتظاهرين فى هونج كونج

الخميس، 13 يونيو 2019 11:34 ص
الصين تدين السلوك العنيف للمتظاهرين فى هونج كونج مظاهرات هونج كونج
بكين (أ ش أ)

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أدانت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، بشدة "السلوك العنيف" للمتظاهرين فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، ردا على سؤال حول مشاحنات بين متظاهرين وعناصر من الشرطة فى هونج كونج، صباح اليوم، مع استمرار احتشاد المئات من المتظاهرين فى الشوارع للاحتجاج على تعديل قانون المجرمين الهاربين والمساعدة القانونية المتبادلة فى المسائل الجنائية.


وقال شوانغ إن "الحكومة المركزية الصينية ستواصل دعمها القوي لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في التعديل".


وكانت الخارجية الصينية أكدت أمس معارضتها لأي سلوك يقوض الازدهار والاستقرار في منطقة "هونج كونج"، مشددة في الوقت نفسه على أن "شؤون هونج كونج شؤون داخلية بحتة للصين، ولا يحق لأية دولة أو منظمة أو فرد التدخل فيها"، مع شجبها واستنكارها لمحاولات التدخل في العملية التشريعية الطبيعية في "هونج كونج".

 


هونج كونج

الصين

مظاهرات هونج كونج

الحكومه الصينيه

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