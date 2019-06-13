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السيسى لـ"عقيلة صالح": موقف مصر لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي

الخميس، 13 يونيو 2019 11:16 ص
السيسى لـ"عقيلة صالح": موقف مصر لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية ، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على موقف مصر الثابت الذي لم ولن يتغير بدعم الجيش الوطني الليبي في حملته للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية.

وقال السيسى إن إرادة الشعب الليبي هي الإرادة المقدرة والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا والمتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.


السيسي

مجلس النواب الليبي

الشعب الليبي

بسام راضى

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