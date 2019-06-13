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السجون تفرج عن 685 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى

الخميس، 13 يونيو 2019 11:38 ص
السجون تفرج عن 685 سجينا بموجب عفو رئاسى وشرطى فرحة السجناء بالإفراج ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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ودع 685 سجين السجون بدموع الفرحة والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 269/2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 149 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 536 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء ، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

 


عفو رئاسي

الافراج عن السجناء

خروج السجناء

اخبار السجون

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