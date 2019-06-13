الخارجية : مصر تتابع ببالغ الاهتمام استهداف ناقلتى نفط فى خليج عمان

كتب : أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير ، من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم الخميس، لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين.

وأكد متحدث وزارة الخارجية ، فى بيان صحفى ، أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.