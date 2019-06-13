الحماية المدنية تسيطر على 3 حرائق متفرقة بجهينة والمنشاه سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على عددا من الحرائق متفرقة بالمراكز المختلفة دون وقوع إصابات بشرية، حيث بلغت جملة الحرائق 3 حرائق بالمنشاه وجهينة.

جاء الحريق الأول بناحية حى مبارك بندر المنشاه دائرة المركز بحوش مبني بالبلوك الأبيض ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك تعلب ز أ 50 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتطايرت النيران لحوش ومنزل مجاورين ملك صبري ز ا 40 سنة عامل وحامد د ا - 67 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية تم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي نتيجة التوصيلات العشوائية بحوش الأول، كما أضافوا بإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وجاء الحريق الثانى بمنزل بناحية الحاجر دائرة مركز جهينة، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك إسماعيل أ م ا 34 سنة عامل وتطايرت النيران لمنزلين وحوش ملك محمد ا ع م 53 سنة عامل و قدري ا ع 69 سنة مزارع وعبد العزيز م ع ع 35 سنة حاصل على ليسانس شريعة إسلامية ويقيمون بذات الناحية تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات".

بسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم وأضافوا بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بمنزل الأول كما أضافوا بنفوق " 16" رأس غنم وبعض الطيور وإحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ونفوا الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بجهينة لإتخاذ اللازم وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.

وجاء الحريق الثالث بمركز شرطة المنشاة بنشوب حريق بحوش بناحية كوم بدار دائرة المركز وأفلاق النخيل ملك خاطر ع ع ح - 43 سنةعامل ويقيم بذات الناحية، تم السيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وبسؤال المذكور قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية كما أضاف بنفوق " 5 " رأس ماشية وإحتراق كمية من البوص والتبن وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية وأخطرت الإدارة البيطرية بالمنشاة لإتخاذ اللازم وأخطرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.