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التنمية المحلية: 724 فريق ميدانى لمتابعة منظومة النظافة فى المحافظات يوميًا

الخميس، 13 يونيو 2019 06:07 م
التنمية المحلية: 724 فريق ميدانى لمتابعة منظومة النظافة فى المحافظات يوميًا إزالة قمامة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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كشفت وزارة التنمية المحلية عن وجود ما يقرب من 724 فريق للمتابعة والرصد الميدانى اليومى بالمحافظات لرفع كفاءة منظومة النظافة، بالإضافة إلى تشكيل وحدات تدخل سريع للمتابعة الدورية والتى قامت بحوالى 3761 عملية تدخل سريع منذ تشكيلها بالمحافظات.

وأكد الوزارة أن منظومة المخلفات الجديدة تحتوى على تنمية العناصر البشرية، المشاركة والتوعية المجتمعية، ودمج القطاع الغير رسمى فى المنظومة لزيادة المشاركة الراهنة المتمثلة فى 19 شركة فى مجالات التدوير والمعالجة، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.

كما أنه عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة مع كافة المحافظين خلال الأشهر الماضية لمراجعة متطلبات كل محافظة، ومراجعة 425 عقدًا للجمع والنظافة و27 عقدًا للتدوير، وتم التعاقد لشراء وإحلال وتجديد 3775 معدة وسيارة بتكلفة 395 مليون جنيه خلال الفترة القادمة حيث تم توفير 200 مليون جنيه من ذلك المبلغ .


التنميه المحليه

منظومه النظافه

النظافه

جمع القمامه

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