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التلفزيون الجزائرى: حبس رئيس الوزراء السابق سلال فى مزاعم فساد

الخميس، 13 يونيو 2019 12:30 م
التلفزيون الجزائرى: حبس رئيس الوزراء السابق سلال فى مزاعم فساد عبد الملك سلال
(رويترز)

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ذكر التلفزيون الحكومى أن المحكمة العليا الجزائرية أودعت رئيس الوزراء السابق عبد الملك سلال الحبس المؤقت اليوم الخميس بسبب مزاعم فساد.

وسلال واحد من أقرب المقربين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذين تحتجزهم السلطات منذ المظاهرات التي اندلعت في فبراير وتطالب بمحاكمة أشخاص يصفهم المحتجون بالفاسدين.

وشغل سلال منصب رئيس الوزراء وكان مديرا لحملات بوتفليقة الانتخابية عدة مرات وهو رهن التحقيق في اتهامات بتبديد الأموال العامة.

ولم يتسن الاتصال بمحاميه للحصول على تعليق.

وكانت المحكمة ذاتها أمرت أمس الأربعاء باحتجاز رئيس وزراء آخر، هو أحمد أويحيى، لمزاعم عن ضلوعه في قضايا فساد منها "منح مزايا غير قانونية وتبديد الأموال العامة".

وذكر التلفزيون الجزائري اليوم الخميس أن قاضيا في المحكمة العليا صادر جواز سفر وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان وأمره بالحضور إلى المحكمة مرة في الشهر. وكان التلفزيون أفاد أمس الأربعاء باحتجاز زعلان.

ووضع قاض عسكري شقيق بوتفليقة الأصغر، سعيد، ورئيسين سابقين للمخابرات قيد الاحتجاز لاتهامات متعلقة "بالمساس بسلطة الجيش" و "المؤامرة ضد سلطة الدولة".

وعدد من رجال الأعمال البارزين، وبعضهم مقرب من بوتفليقة، محتجزون كذلك رهن المحاكمة.

 


الجزائر

فساد

محكمة

رئيس الوزراء السابق

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