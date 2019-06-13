التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

كتب أحمد الجعفرى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع عامل متهم بقتل طفلة بعد وصلة تعذيب بسبب تبولها على نفسها، حيث تسلمت النيابة التقرير الطبى الأولى الخاص بالطفلة الضحية، وتحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال والدة الطفلة والتى قالت فى التحقيقات، أن الطفلة لم تكن تستطيع تمالك نفسها وكانت عادة ما تتبول على نفسها، ويوم الواقعة اعتدى عليها زوجى بالضرب فى محاولة لتأديبها، ولكنها فارقت الحياة.

وتابعت، أنها اتفقت مع زوجها على إخفاء حقيقة وفاة الطفلة خوفًا من المساءلة القانونية، وادعيا أن الفتاة توفت نتيجة سقوطها على السلم.

التقرير الطبى الأولى كشف عدم صحة ادعاء الأم وزوجها، وأكد أن الإصابات التى لحقت بالطفلة غير جائزة الحدوث وفقًا لما قالاه بشأن سقوطها من السلم، وأن الوفاة حدثت نتيجة التعدى عليها بالضرب.

يذكر أن النيابة العامة أمرت بتشريح ودفن جثة الطفلة الضحية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، للوقوف على ظروف وملابسات وفاتها.