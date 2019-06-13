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التعليم تتابع خطوات التصحيح بكنترولات الثانوية العامة 2019

الخميس، 13 يونيو 2019 10:40 ص
التعليم تتابع خطوات التصحيح بكنترولات الثانوية العامة 2019 امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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يتابع فريق عمل ومسئولى امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات العمل والتصحيح داخل كنترولات الثانوية العامة.
 
ويتفقد فريق العمل كنترولات الثانوية العامة حيث تشمل جولات مفاجئة  على كنترولات القاهرة والجيزة للاطمئنان على تطبيق قواعد التصحيح بدقة متناهية والتعرف على المشكلات اذا وجدت لازالتها والعمل على تلاشيها.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

كنترولات الثانوية العامة

تصحيح كراسات بوكليت الثانوية العامة 2019

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