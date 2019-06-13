سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 06:04 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تغرم 7 شركات 40 ألف جنيه لعدم إرسالها القوائم المالية السنوية

الخميس، 13 يونيو 2019 04:02 م
البورصة تغرم 7 شركات 40 ألف جنيه لعدم إرسالها القوائم المالية السنوية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 7 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت 6 شركات مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد، وغرمت شركة أسمنت سيناء مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد القيد والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.
 
وشمل قرار تغريم 6 شركات لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد هى رواد مصر للاستثمار السياحى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بى اى جى للتجارة والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، الأخوة المتضامين للاسنثمار العقارى والأمن الغذائى.
 
ونبهت لجنة القيد على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، راية القابضة للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، لمراعاة أحكام المادة 46 من قواعد القيد.
 
يذكر أن المادة (46) تنص على ضرورة موافاة الهيئة والبورصة، بنسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.
 

أخبار الاقتصاد

لجنة القيد

غرامات

البورصة

بورصة

بورصه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة