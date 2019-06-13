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البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 03:28 م
البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان باتريك شاناهان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة
واشنطن /أ ش أ/

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ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية بان اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان .

وأفاد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان .

وقال المسؤول - فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ .

وفى سياق متصل، أكد مسؤول فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، أن واشنطن تقدم المساعدات فى التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين فى خليج عمان.

 


باتريك شاناهان

البنتاجون

اجتماع عسكرى

تطورات الأوضاع

خليج عمان

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عنف ايران

ارهاب ايران

ناقلتى النفط

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