البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

واشنطن /أ ش أ/

ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية بان اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس، على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان الأمريكية لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان .

وأفاد مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بأن اجتماعا عسكريا عُقد، اليوم الخميس على مستوى القيادة الوسطى ورئاسة الأركان لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان .

وقال المسؤول - فى تصريح لقناة "الحرة" الأمريكية - إن الاجتماع ركز على مراجعة خطط الطوارئ .

وفى سياق متصل، أكد مسؤول فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض، أن واشنطن تقدم المساعدات فى التحقيقات الجارية لمعرفة من يقف خلف الهجوم على السفينتين فى خليج عمان.