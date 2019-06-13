الأوقاف: نحيى المجلس الأعلى للإعلام على ضوابطه لبرامج الخطاب الدينى

كتب - إسماعيل رفعت

أشادت وزارة الأوقاف، بالضوابط التي حددها المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لبرامج الخطاب الديني، موجهة التحية للمجلس المحترم بشأن ما أقره في ضوابط التناول الإعلامي للخطاب الديني من حيث ثقافة مقدمي البرامج الدينية واحترام التخصص والمتخصصين والجهات المعنية بالشأن الديني من الأزهر الشريف مشيخة وجامعا وجامعة ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية ، بما يسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير.

وقالت الوزارة، إن الضوابط تواجه أمرين أساسين، الأول هو محاولات إقحام غير المؤهلين وغير المتخصصين أنفسهم في هذا المجال بالغ الدقة والحساسية، والآخر هو بالخروج على هذا المنهج الوسطي إفراطا أو تفريطا ، غلوا أو تقصيرا ، بما يغلق الباب أمام غير المؤهلين وغير المتخصصين من جهة ، وأمام المزايدين والمتاجرين بالدين من جهة أخرى .