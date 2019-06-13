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الأعلى للجامعات يقرر الإعلان الرسمى عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية

الخميس، 13 يونيو 2019 10:22 ص
الأعلى للجامعات يقرر الإعلان الرسمى عن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى

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بعد الإعلان عن تدشين جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية، في إطار سعي الحكومة لتعزيز العلاقة بين الطلاب الجامعيين بالمؤسسات التعليمية فى  والجهات الحكومية فى مصر، وإشراكهم في عملية التحول الرقمي ودعم التنمية المستدامة التي تتوافق ورؤية مصر 2030، أكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أهمية الجائزة نحو التحول لمجتمع رقمي، يتيح الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت ومكان لجميع المواطنين وبشكل آمن، وفى ضوء التجارب الناجحة لبعض الشباب في عدة دول مجاورة .

واستعرض المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الأخير، فكرة الجائزة وشروطها وطريقة الاشتراك فيها، والإعلان عنها بشكل رسمي من خلال المواقع الإلكترونية للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.


وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلاب على تقديم حلول إبداعية مبتكرة في مجال تطبيقات الهواتف الذكية، وتطوير الخدمات الحكومية وإمكانية الحصول عليها بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية.


يذكر أن جائزة مصر لتطبيقات الخدمات الحكومية لطلاب الجامعات تم إطلاقها برعاية رئيس الجمهورية ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نوفمبر الماضي،  وهي مسابقة سنوية للطلاب المصريين بالمؤسسات التعليمية بمصر في التطبيقات الذكية للخدمات الحكومية عبر الهاتف المحمول.
ويشترط للاشتراك في الجائزة أن تكون المشاركة بصفة جماعية كفريق وليست بصفة فردية، على أن يتكون الفريق من ثلاثة طلاب بحد أدنى وثمانية بحد أقصى، وتقتصر المشاركة على الطلاب المصريين الملتحقين بالمؤسسات التعليمية المعترف بها في جمهورية مصر العربية، على أن ترتبط التطبيقات المقدمة بالخدمات الحكومية وباللغة العربية على الأقل، للاشتراك في الجائزة والاطلاع على باقي الشروط، يمكنكم الدخول على الرابط التالي:
http://govapp-award.eg/
 


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