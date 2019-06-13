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"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص بالأمم الإفريقية لمخالفته المعايير والأعراف المكتوبة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:39 ص
"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص بالأمم الإفريقية لمخالفته المعايير والأعراف المكتوبة مكرم محمد أحمد - رئيس الأعلى للإعلام
كتب محمود العمرى

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

وقال المجلس في قراره  إنه بعد قرار الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها، وعلى الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 .

وبعد الإطلاع علي الشكوى المقدمة من السيد رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بجمهورية مصر العربية بشأن انتهاك إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 للحقوق الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم وبطولة الأمم الإفريقية والحقوق الممنوحة بالطرق القانونية للشركات الراعية والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم .

وبعد الإطلاع علي توصية لجنة الشكاوى بشأن انتهاك إعلان شركة كوكاكولا المعروض في وسائل الإعلام بشأن كأس الأمم الإفريقية 2019 لحقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها وذلك بعرضها زيا رياضيا يحمل شعار العلم المصري وألوان زي المنتخب المصري لكرة القدم وهو ما تكون معه الشركة مالكة الإعلان قد تحايلت على حقوق الرعاية المذكورة والمتعلقة بقميص المنتخب المصري لكرة القدم .

وبعد موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة في 2019/6/12 على ما انتهت إليه مطالبة  لجنة الشكاوى بمنع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص بكأس الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لانتهاكه حقوق الاتحاد المصري لكرة القدم والشركات الراعية المتعاقد معها ، ومخالفة المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) وذلك حتى يتم إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم .

قرر المجلس  ، المادة الأولى : منع بث إعلان شركة كوكاكولا الخاص ببطولة الأمم الإفريقية 2019 في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية والرقمية لحين إزالة أسباب المخالفة بحذف أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لقميص المنتخب المصري لكرة القدم.

المادة الثانية : على الأمين العام ، والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره . رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

 

 


الأعلى للإعلام

كوكاكولا

وسائل الاعلام

المنتخب المصري لكرة القدم

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