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اعرف جسمك.. الشرايين لها جدران أكثر سمكا من الأوردة

الخميس، 13 يونيو 2019 05:12 م
اعرف جسمك.. الشرايين لها جدران أكثر سمكا من الأوردة لماذا جدران الشرايين اسمك من الأوردة
كتبت إيناس البنا

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الشرايين هي أكبر الأوعية الدموية في الجسم ويجب أن تكون قادرة على تحمل الضغوط الهائلة التي ينتجها القلب، وتتفرع الشرايين لتصبح شرايين صغيرة، والتي هي أصغر وأرق ولكن لا تزال قادرة على التعامل مع ضغط أكبر من الأوردة والشعيرات الدموية.

 تمنح العضلات الملساء والأنسجة الضامة القوية التي تدعم كل من الشرايين القوة الفائقة والمرونة اللازمة لمقاومة تصاعد الدم المؤكسد الذي ينتقل من القلب.

الشرايين وفقا لتقرير موقع" reference"  لها جدران أكثر سماكة من الأوردة لأنها يجب أن تكون قادرة على تحمل الضغط الهائل من القلب النابض، أما الأوردة فلها جدران أرق لأنها تحتاج إلى مساحة أكبر لحمل الدم.

الشرايين
الشرايين

 

تحتوي الشرايين على عضلات أكثر سلاسة في جدرانها من الأوردة لاستيعاب نبضات الدم الناتجة عن كل تقلص في القلب، أيضا تتكون كل الشرايين من 3 طبقات: "الطبقة الداخلية الغلالة الوسطى ، الغلالة البيضاء الغزيرة ، الغلالة الغزيرة".

تتكون الأوردة أيضًا من ثلاث طبقات تحتوي على العضلات الملساء والأنسجة الضامة مثل الشرايين ، ولكن بكميات أقل من الشرايين، ولكن لا يمكن للقلب أن يحتفظ بجميع الدم في الجسم في وقت واحد ، لذلك يجب تخزين الدم في مكان ما، لذا  يتم تخزين هذا الدم الزائد في الأوردة التي لها أقطار أوسع من الشرايين.

 

 


الشرايين

الأوردة

تخزين الدم

العضلات الملساء

القلب

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