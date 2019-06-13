سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 07:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة .. الصرف والقمامة تغرقان مدرسة الشهيد أشرف سلومة بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 07:12 م
اضبط مخالفة .. الصرف والقمامة تغرقان مدرسة الشهيد أشرف سلومة بالقليوبية الصرف يغرق المدرسه
القليوبيه-نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حالة من التردى والأهمال تشهدها مدرسة الشهيد أشرف سلومة الإعدادية  بطوخ، حيث تغرق مياه الصرف الصحي  المدرسة بجانب تراكم أكوام القمامة بها .
 
وقالت أم علي، أحد أولياء الأمور: سبب غرق  المدرسة بتلك المياه بسب أعطال بالخزان الخاص بالمدرسة، مما سبب  ذالك  بجانب اكوام القمامة والروائح الكريهة.
 
بينما تسأل  مأمون علي أحد اولياء الامور عن  مسؤولي المدرسة ومجلس مدينة طوخ و مسئوليتهم من  ذالك الاهمال المزرى، معبرا عن غضبه من الحشرات والروائح الكريهة التي تنتشر من مدرسة بسب مياه الصرف ، مشيرا الي أن  المسؤولين في حالة غياب تام، فكيف  تكون مدرسة ودار علم مقلب للقمامة ومياه الصرف الصحى ، مطالبا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسؤولي مجلس مدينة طوخ بضرورة حل المشكلة حرصا علي حياة الطلاب والمدرسين أيضا .
 
received_369668810564772
 
 
 
received_688124494980922
 
received_891913217809032
 
 
 
 
 
received_2487627924583535
 

الشهيد اشرف سلومه

مدرسه الشهيد

طوخ

القليوبيه

مياة الصرف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

مارتا نجمة منتخب البرازيل تحقق إنجازا تاريخيا فى كأس العالم للسيدات.. فيديو

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

أجيرى يدفع بمحمد صلاح 15 دقيقة فقط أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل الكان

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

مشروع قانون أمام البرلمان يفصل من يثبت تعاطيه المخدرات.. يطبق على شاغلى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.. والسجن عقوبة من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

أبو الغيط عن استهداف ناقلات النفط: البعض يلعب بالنار ويجب أن ينتبه الجميع

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

البنتاجون: اجتماع عسكرى لبحث تطورات الأوضاع فى خليج عمان

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

جوارديولا أفضل مدربى العالم وفقاً لتصنيف "آس" الإسبانية.. وكلوب ثانياً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة