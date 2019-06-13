اضبط مخالفة .. الصرف والقمامة تغرقان مدرسة الشهيد أشرف سلومة بالقليوبية

القليوبيه-نيفين طه

حالة من التردى والأهمال تشهدها مدرسة الشهيد أشرف سلومة الإعدادية بطوخ، حيث تغرق مياه الصرف الصحي المدرسة بجانب تراكم أكوام القمامة بها .

وقالت أم علي، أحد أولياء الأمور: سبب غرق المدرسة بتلك المياه بسب أعطال بالخزان الخاص بالمدرسة، مما سبب ذالك بجانب اكوام القمامة والروائح الكريهة.

بينما تسأل مأمون علي أحد اولياء الامور عن مسؤولي المدرسة ومجلس مدينة طوخ و مسئوليتهم من ذالك الاهمال المزرى، معبرا عن غضبه من الحشرات والروائح الكريهة التي تنتشر من مدرسة بسب مياه الصرف ، مشيرا الي أن المسؤولين في حالة غياب تام، فكيف تكون مدرسة ودار علم مقلب للقمامة ومياه الصرف الصحى ، مطالبا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسؤولي مجلس مدينة طوخ بضرورة حل المشكلة حرصا علي حياة الطلاب والمدرسين أيضا .