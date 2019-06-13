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استعجال التحريات حول واقعة نشوب مشاجرة بين البائعين والأهالى فى الجمالية

الخميس، 13 يونيو 2019 01:00 ص
استعجال التحريات حول واقعة نشوب مشاجرة بين البائعين والأهالى فى الجمالية مشاجرة - أرشيفية
كتب سليم على

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استعجلت نيابة الجمالية الجزئية، التحريات حول نشوب مشاجرة وقعت بين عدد من البائعين والأهالى، بسبب خلافات سابقة متراكمة. 

وكشفت تحقيقات النيابة الاولية، تلقى قسم شرطة الجمالية، بلاغًا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأهالى والباعة الجائلين، فى المنطقة، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة، والقبض على طرفيها، وتبين عدم وجود إصابات، والتحفظ على أدوات المشاجرة. 

كما أمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة فى مكان الواقعة، لتفريغها وبيان أسباب الواقعة وملابساتها.

 


عقوبه البلطجة

عقوبه المشاجره

الجماليه

محكمه جنوب القاهره

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