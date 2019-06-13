إنشاء سوق بعزبة الهجانة فى حى المعصرة جنوب القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

بدأت أجهزة حى المعصرة جنوب القاهرة، فى إنشاء سوق حضارى للباعة الجائلين بأرض العمدة بعزبة الهجانة، لاستيعاب الباعة الجائلين وتوفير مكان مناسب لهم بشكل مقنن.

وأكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار خطة الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات التى تقدم للمواطنين، تم البدء فى إنشاء عدد من السويقات الحضارية ذو شكل جمالى بأرض العمدة بعزبة الهجانة بحى المعصرة، على مساحة 2700 متر وتضم 250 باكية للباعة الجائلين بالاضافة إلى كافيتريا ومسجد ومبنى ادارى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، هذا أنه تم تسليم قطعة الأرض للشركة المنفذة للبدء فى أعمال البناء، مشيرا أن ذلك سيعمل على فتح عدد كبير من الأرصفة وتوفير فرص عمل مقننه للكثير من الباعة الجائلين.