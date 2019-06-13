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إصابة 3 مواطنين بكسور وكدمات فى انقلاب دراجة بخارية فى الأقصر

الخميس، 13 يونيو 2019 10:27 ص
إصابة 3 مواطنين بكسور وكدمات فى انقلاب دراجة بخارية فى الأقصر انقلاب دراجة بخارية - صورة أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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أصيب 3 مواطنين فى انقلاب دراجة بخارية بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً يفيد باستقبال مستشفى الأقصر الدولى 3 مواطنين مصابين بكسور وكدمات إثر انقلاب دراجة بخارية كانوا يستقلونها على الطريق بين كوبرى نجع الشيخ فضيل وكوبرى الجوايدة، ما أسفر عن إصابة كل من "أحمد.م" 20 سنة بكسر فى عظام الوجه وكدمات بالجسد، و"محمد.ث" 30 سنة بكسر فى عظم الجمجمة وكدمات بالجسد، و"أحمد.إ" 20 سنة، بكسر فى الكتف الأيمن وكدمات وسحجات بالجسد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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