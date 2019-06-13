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إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى سوهاج

الخميس، 13 يونيو 2019 08:41 م
إصابة 3 فى حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية فى سوهاج حادث تصادم سيارة نقل - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى البلينا المركزى عاملين وطالب مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، تم تحويلهم لمستشفى سوهاج الجامعى للعلاج وذلك على إثر تصادم سيارة نقل بدراجة بخارية.

كان مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة البلينا يفيد بوصول إسلام م ا م 19 سنة عامل ومحمود م م ع 19 سنة عامل ومحمد س م ا 12 سنة طالب ويقيمون بناحية الحرجه قبلي دائرة المركز مصابين " كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم " إثر حادث دراجة بخارية وتم تحويلهم لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبالإنتقال والفحص وسؤال الأول والثاني وخال الثالث جمال ا م م 37 سنة سائق اقرروا بأنه أثناء استقلالهم دراجة بخارية قيادة الأول بذات الناحية اصطدمت بهم السيارة قيادة عبد الباسط ر ع ح 26 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدي لحدوث إصابتهم ونفوا الشبهة الجنائية بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما تقدم تم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

 

 


سوهاج البلينا

حادث تصادم

مديرية امن سوهاج

مستشفى البلينا المركزى

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