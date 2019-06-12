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"FDA" تحذر من شفاط الثدى لتسببه فى ارتفاع العدوى للأطفال

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:30 ص
"FDA" تحذر من شفاط الثدى لتسببه فى ارتفاع العدوى للأطفال شفاط الثدى - أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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كشفت دراسة حديثة أن مضخات الثدى يمكن أن تكون عونا كبيراً للأمهات الجدد، ولكن النساء اللاتى يستخدمنها بحاجة للحفاظ على السلامة فى الاعتبار، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”.

وتحذر هيئة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” من استخدام مضخات الثدي لعدة سيدات لأنها يمكن أن تكون خطرة حتى مع العائلة والأصدقاء.

وقال "بيج لوتر"، مهندس الكهرباء فى قسم أمراض النساء والتوليد بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية: "مضخات الثدى الملوثة يمكن أن تسبب للأم وللطفل تطوير العدوى، حتى لو المضخة المستخدمة تبدو نظيفة، قد يكون لا تزال غير آمنة".

وأوضح الدكتور مايكل كامينجز، أستاذ التوليد وأمراض النساء فى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، أن الجسيمات المعدية قد تبقى على قيد الحياة فى مضخة الثدى أو ملحقاتها لفترة طويلة بشكل مدهش.

وأشار "كامينجز" إلى أنه يجب عدم استئجار أو تبادل مضخة الثدى ويجب أن تكون الملحقات جديدة بما في ذلك عادة وعاء الحليب، والزراع والأنابيب. وتوصى الـ “FDA” أيضاً بتنظيف وتعقيم مضخة الثدي بعد كل استخدام للحفاظ على نظافتها.


شفاط الثدى

الثدى

الرضاعة الطبيعية

فوائد الرضاعة الطبيعية

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