60 موريتانيًا على متن طائرة خاصة للمشاركة فى مهرجان ثقافى بالمغرب

كتبت – هناء أبو العز

أكدت مصادر لوكالة الأنباء الموريتانية، اكتمال الاستعدادات لنقل حوالى 60 شخصية موريتانية فى طائرة خاصة إلى بوابة الصحراء جنوب المغرب للمشاركة فى مهرجان "موسم طنطان" الذى رفع شعار "موريتانيا ضيف شرف" فى نسخته الخامسة عشر التى تنظم تحت رعاية للملك محمد السادس، من 14 إلى 19 يونيو الجاري تحت شعار "موسم طنطان.. حاضن لثقافة الرحل العالمية".

وحسب الجدول الذى اطلعت عليه "أنباء انفو" تقلع من مطار "نواكشوط الدولي " نهاية الأسبوع الجاري، فى اتجاه مطار طنطان جنوب المغرب، طائرة "بوينج" على متنها أكبر وفد موريتاني يسافر خارج البلاد يرأسه الوزير الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الثقافة محمد ولد محمد، يرافقه عدد كبير من المستشارين الوزاريين ومجموعات ثقافية متنوعة.

ويتوقع أن تشكل مشاركة موريتانيا بما لديها من مخزون ثقافي فصيح وشعبي ، إسهاما يرفع صدى الموسم الذى صنف سنة 2004، ضمن عناصر التراث العالمي للإنسانية، وأصبح يشكل مجالا للتلاقي بين قبائل البدو الرحل في جو احتفالي للتواصل والتبادل الاقتصادي والتلاقح الثقافي والسياسي والاجتماعي.