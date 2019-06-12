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3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى السلام يمثلون جريمتهم أمام النيابة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:27 م
3 عاطلين متهمين بقتل شاب فى السلام يمثلون جريمتهم أمام النيابة المتهمين عقب القبض عليهم
كتب أحمد حسنى

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اصطحبت نيابة السلام، 3 عاطلين متهمين بقتل شاب بمدينة السلام، لموقع الحادث لتمثيل جريمتهم.
 
كانت الأجهزة الأمنية، نجحت فى القبض على 3 متهمين بقتل شاب، بمدينة السلام، وانتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لبيان أسباب الواقعة.  
 
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتحديد هوية المتهمين.
 
وأوضحت التحريات، أن المتهمين قتلا المجني عليه "ع.م" عمدًا، بعد أن سددا له عدة طعنات وفرا هاربين، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
 
وكان اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من قسم السلام ثانى، بوصول شاب فى العقد الثالث من العمر للمستشفى مصاب بطعنات متفرقة، وتوفى إثر تلقيه العلاج.
 
وتبين من التحريات أن المجني عليه هو "ع. م" وأثناء سيره بأحد شوارع منطقة النهضة، أوقفوه 3 عاطلين يستقلون دراجة بخارية غير معروفين بالمنطقة، ولا سكانها بالهجوم على المجنى عليه فى الشارع، وسددوا له عدة طعنات مستخدمين سلاح أبيض حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
 
 

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