22 يونيو.. القضاء الإداري يفصل فى دعوى إلزام الدولة بتطبيق استضافة الطفل

حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 22 يونيو المقبل للحكم في الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي، والتى تطالب بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم ٥٤٣٧٨ لسنة٧١ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحافوقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال.