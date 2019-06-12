وقال لودريان - وفقا لقناة (فرانس 24) الإخبارية - إن رغبة فرنسا الوحيدة هي أن يتمكن الجزائريون من إيجاد سبل الانتقال الديمقراطي، هذا ما نريده للجزائر و نأمله، في ضوء العلاقات العميقة التي تربطنا بالجزائر، مضيفا: "نحن واثقون من روح المسؤولية والكرامة التي سادت منذ البداية، وتثير لدينا الإعجاب".

وأشار لودريان إلى أن الحل يكمن في الحوار الديمقراطي في هذه اللحظات التاريخية، متابعا: "سنواصل الاهتمام بالجزائر وبتطلعات الجزائريين، في إطار الاحترام والصداقة اللذين يحكمان علاقاتنا".

وتشهد الجزائر حراكا شعبيا منذ فبراير الماضي أدخل البلاد في مرحلة سياسية جديدة إثر رحيل وجوه عديدة من النظام السابق وتشبث المتظاهرين برحيل جميع رموز النظام قبل تنظيم انتخابات رئاسية.