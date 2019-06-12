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نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:06 م
نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقة نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى الكويت صقر ناصر الريسى، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر - أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، قد التقى - أمس الثلاثاء - سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، بالإضافة إلى سفراء عمان، والهند ونيبال لدى الكويت.


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الكويت

خالد الجارالله

الخارجية الكويتية

أخبار العرب

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