نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى الكويت صقر ناصر الريسى، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما بحث الجانبان – خلال اللقاء الذى عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر - أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، قد التقى - أمس الثلاثاء - سفير مصر لدى الكويت طارق القونى، بالإضافة إلى سفراء عمان، والهند ونيبال لدى الكويت.
نائب وزير الخارجية الكويتى يبحث مع السفير الإماراتى تطورات المنطقةالأربعاء، 12 يونيو 2019 12:06 م
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بحث نائب وزير الخارجية الكويتى خالد سليمان الجارالله، اليوم الأربعاء، مع سفير الإمارات لدى الكويت صقر ناصر الريسى، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
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