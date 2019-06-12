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مياه شرب القاهرة تعلن بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:26 م
مياه شرب القاهرة تعلن بدء تشغيل منظومة العدادات الذكية المبرمجة عداد المياه الذكى
كتب رامى محيى الدين

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قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن العداد الذكى يتيح للمواطن معرفة عدد أمتار المياه المكعبة التى تم استهلاكها وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن، ويمكن تشغيل المياه بعد انتهاء الشحن عن طريق وضع كارت الشحن بالعداد لحين شحن الكارت بمبلغ آخر، وقد بدأت شركة مياه الشرب بالقاهرة بتركيب العداد الذكى بإسكان منطقة روضة السيدة زينب (تل العقارب) وإنشاء مركز للشحن بمبنى الديوان العام للشركة برمسيس لخدمة العملاء وجارى العمل على تركيب العدادات الذكية بحى الأسمرات بالمقطم وإنشاء مركز للشحن بمركز خدمة عملاء الأسمرات ومناطق المحروسة 1 و2 بمدينة السلام وباقى المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل شركة مياه الشرب بالقاهرة

 أوضح الشيمى، أنه فى إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة وإصلاح النظام الهيكلى لمنظومة مياه الشرب وإتباع أحدث النظم فى إدارة وتشغيل مرفق المياه لجأت الشركة إلى تركيب العداد الذكى الذى يعمل بالكارت ومتاح للجميع على مستوى محافظة القاهرة وله خصائص متميزة حيث يقوم بإرسال رسالة إلى المشترك قبل انتهاء مدة الكارت بـ24 ساعة والاحتفاظ بالرصيد فى حال سفر المشترك أو توقف استخدام المياه ويعتبر فرصة حقيقية للقضاء على اخطاء قراءة العدادات والتى يعانى منها الكثير.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه تم الاستقرار على تركيب العداد الذكى بهذه المناطق التى تم تطويرها حتى يمكن للمواطن السكن فور تخصيص الوحدة له دون عناء فى تركيب عداد المياه أو الكهرباء.

 

العداد الذكى
العداد الذكى

 

العدادات الذكية
العدادات الذكية

 

العدادات
العدادات

 

 


عدادات المياه

مياه الشرب

القاهرة

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