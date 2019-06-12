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مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:19 م
مهاب مميش: عبور 52 سفينة قناة السويس بحمولة 4 مليون طن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء، عبور 52 سفينة، بحمولة 4 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين.
 
وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 28 سفينة بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "Asif" التى ترفع علم جزر مارشال، بحمولة 159 ألف طن، قادمة من المملكة المتحدة ومتجهة إلى الصين.
 
وعبرت 24 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة"، بحمولة 2 مليون طن، أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات "OOCL INDONESIA"، التى ترفع علم سنغافورة بحمولة 221 ألف طن، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى المملكة المتحدة.
 
 
 

 


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