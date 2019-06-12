مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستان

أعلن رحمة الله يارمال حاكم إقليم زابل جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل 53 على الأقل من مقاتلى حركة طالبان فى عملية نفذتها القوات الأفغانية بالإقليم.
وقال يارمال - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن العملية نفذت ردا على هجوم لطالبان على عدد من المواقع الأمنية لقوات الأمن فى منطقة داى شوبان.
وأضاف أن 6 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا فى العملية، لكنهم تمكنوا من طرد فلول طالبان من المنطقة.
مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستانالأربعاء، 12 يونيو 2019 11:55 ص
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أعلن رحمة الله يارمال حاكم إقليم زابل جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل 53 على الأقل من مقاتلى حركة طالبان فى عملية نفذتها القوات الأفغانية بالإقليم.
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