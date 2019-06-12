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مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:55 ص
مقتل 53 من مقاتلى طالبان فى عملية أمنية بجنوب أفغانستان الشرطة الأفغانية
أ ش أ

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أعلن رحمة الله يارمال حاكم إقليم زابل جنوب أفغانستان، اليوم الأربعاء، مقتل 53 على الأقل من مقاتلى حركة طالبان فى عملية نفذتها القوات الأفغانية بالإقليم.
وقال يارمال - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إن العملية نفذت ردا على هجوم لطالبان على عدد من المواقع الأمنية لقوات الأمن فى منطقة داى شوبان.
وأضاف أن 6 على الأقل من أفراد قوات الأمن قتلوا فى العملية، لكنهم تمكنوا من طرد فلول طالبان من المنطقة.


طالبان

أفغانستان

رحمة الله يارمال

القوات الأفغانية

أخبار العالم

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