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مفاجأة..علماء صينيون يطورون مادة لتشخيص وعلاج السرطان بدون أدوية كيميائية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:00 ص
مفاجأة..علماء صينيون يطورون مادة لتشخيص وعلاج السرطان بدون أدوية كيميائية علاج السرطان
بكين في 12 يونيو/أ ش أ/

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 طورعلماء صينيون من معهد للعلوم الفيزيائية وجامعة شنغهاي، مادة نانوية لتشخيص وعلاج السرطان بدون استخدام الأدوية العلاجية الكيميائية التقليدية.

وذكر الباحثون، في نتيجة بحثهم الذي نشرته مجلة (المواد البيولوجية) الدولية المعنية بالعلوم والتطبيق السريري للمواد الحيوية ونقلته وسائل إعلام صينية اليوم، أنهم أدمجوا العلاج الكيميائي الديناميكي مع العلاج بالليزر والرنين المغناطيسي الخاص بالورم لتطوير منصة نانوية، يمكن أن تكون مفيدة في علاج السرطان ومراقبة تقدمه بمساعدة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضاف الباحثون إنه يمكن للمادة الجديدة أيضا أن تلعب دورا نشيطا في العلاج المرئي للأورام بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي.

يشار إلى أن الأدوية العلاجية التقليدية محدودة في التطبيق السريري بسبب ارتفاع الأسعار والآثار الجانبية الحادة، فيما تلقى المواد العلاجية بدون استخدام الأدوية رواجا أكثر بفضل تكلفتها المنخفضة وأثرها الجانبي الأقل لعلاج السرطان.

 


علاج للسرطان

مرض السرطان

علاج للسرطان غير الكيميائي

السرطان

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