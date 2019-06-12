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مصر تدين استهداف مليشيا الحوثى لمطار أبها الدولى جنوب السعودية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:48 م
مصر تدين استهداف مليشيا الحوثى لمطار أبها الدولى جنوب السعودية مطار أبها الدولى
كتب أحمد جمعة

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أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، استهداف ميليشيات الحوثي في اليمن لمطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية بمقذوف صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة 26 شخص من جنسيات مختلفة.

وأكدت مصر على وقوفها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مشددةً على ضرورة الوقف الفوري لأي استهداف للأراضي السعودية.

 

وأعرب البيان عن تمنيات مصر بسرعة الشفاء للمصابين، مُؤكداً على أن مثل تلك الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً لكافة القوانين والأعراف الدولية. كما دعا البيان المجتمع الدولي للعمل على التصدي لكافة الأعمال الإرهابية التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

 

 

 

 


مصر

مليشيا الحوثي

وزاره الخارجيه

مطار أبها

السعوديه

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