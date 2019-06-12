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مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:02 م
مصرع مواطن وإصابة آخر فى حادث تصادم بالفيوم جثة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه وأصيب  آخر فى حادث تصادم بطريق الهشاترة/شعلان، وتم نقل الجثة والمصاب للمستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مديرأمن الفيوم، إخطاراً من مأمورمركز شرطة الشواشنة، بوقوع حادث تصادم بطريق الهشاترة/شعلان، أسفر عن مصرع مواطن وإصابة آخر فى الحادث.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 1486 ف هـ ج نقل، قيادة "موسى.ا.م.م"،61 سنة،سائق، ومقيم بدائرة المركز، ودراجة بخارية كان يقودها المتوفى "عبد الرحمن.ع.ا" (24 سنة-عامل، ومقيم الحامولي بمركز يوسف الصديق، وكان برفقته "حسين.م " 25 سنة، عامل، ومقيم بنفس العنوان "مصاب"، بسبب السرعة الزائدة للدراجة البخارية، مما أدى لاصطدامها بالسيارة بالمواجهة.

وتم نقل جثة المتوفى لمنزله وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، وأفاد أن الوفاة نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3163 لسنة 2019، جنح مركز شرطة الشواشنة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 

 

 


الفيوم

حوادث الطرق بالفيوم

مديرية أمن الفيوم

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