مصرع بريطانى بعد سقوطة من أعلى جبل فى نيوزيلندا

كتب محمد جمال

نشرت صيحفة الجارديان البريطانية، قصة موتد دارين مايرز، وهو متجول بريطانى يبلغ من العمر 49 عامًا، الذى انقطعت أخباره أثناء رحلته بين سلسلة جبال فى نيوزيلندا، ونشرت الشرطة تقرير يفيد بسقوط دارين بالقرب من شلال فى ميدان تاراروا خارج العاصمة ويلنجتون، مما أدى إلى وفاته فى الحال.

وأكدت الشرطة أن مايرز قبل أن يذهب لرحلته كان من المفترض أن يشارك فى مسابقة للمشى لمسافات طويلة ولكن نظرا لعدم مشاركته فيها انتبه القائمون عليها لغيابه وتبين أنه مفقودا منذ الأول من يونيو فى نيوزيلندا إلا أن عمليات البحث تعذرت بسبب التضاريس الوعرة والطقس السيئ ، بما فى ذلك الثلوج.