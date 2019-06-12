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مستشار المفتى: الجماعات الإرهابية تستخدم من ليس لديهم ثقافة لترويج الشائعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:14 م
مستشار المفتى: الجماعات الإرهابية تستخدم من ليس لديهم ثقافة لترويج الشائعات فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضي

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قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، أن مروجى الشائعات يحاولون بكل الطرق هدم المجتمع  واضاف في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وخطورتها على المجتمع المقامة بمركز بحوث الشرطة ، لا نخشى الشائعات بقدر خشيتنا من إدمان ترويج الشائعات ،لافتا الى ان الجماعات الارهابية تستخدم من ليس لهم ثقافة للترويج للشائعات.
 
وتابع ، الجماعات الارهابية تستخدم الدين في هدم الدنيا، ولدينا مرصد للرد على الفتاوي التكفيرية ونجلس ونحلل هذه الشائعات ، ولدينا مؤشر الفتوى العالمي للرد على الشائعات واخرجنا 300 تقرير بينها الرد على فتاوي داعش التكفيرية، فضلا عن الرد على ما أسموه "الخوف من الاسلام".
 
واردف مستشار مفتي الجمهورية ان الشائعات طالت رؤية العيد لكننا تعاملنا بالعلم ، والرد على الشائعات يحتاج الى علم وتوثيق.
 
 

شائعات

ترويج الشائعات

خطورة الشائعات

التصدي للشائعات

الداخلية تحارب الشائعات

مستشار المفتى

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