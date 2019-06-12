مدير تموين قنا توريد 176 ألف طن قمح لصوامع وشون المحافظة

قنا - وائل محمد

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا بأنه تم توريد توريد 175 الف و 850 طن قمح لصوامع وشوّن المحافظة، وذلك فى أطار المتابعه الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أى معوقات.

واشار "السيد" أن المحافظة تستهدف استلام 190 الف طن قمح خلال موسم التوريد الجاري الذى بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا انه تم تشكيل لجنه تضم ممثل من " التموين ، الزراعة ، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات" لاستلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الاردب حيث بلغ سعر الأردب 685 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 670 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في أسرع وقت ممكن وذلك في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح .