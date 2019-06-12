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ماكرون يعلن دعمه لميركل إذا نافست على رئاسة المفوضية الأوروبية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 ص
ماكرون يعلن دعمه لميركل إذا نافست على رئاسة المفوضية الأوروبية ماكرون وميركل
رويترز

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه سيدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا كانت تسعى لخلافة جان كلود يونكر فى رئاسة المفوضية الأوروبية.

وكانت المستشارة الألمانية قالت إنها ستعتزل العمل السياسى عندما تنقضي فترة ولايتها الرابعة فى عام 2021. لكن البعض في الاتحاد يأمل فى أن تعيد النظر فى قرارها نظرا لخبرتها الواسعة والتزامها تجاه الاتحاد الأوروبى.

وقال ماكرون ردا على سؤال فى مقابلة مع تلفزيون (آر.تى.إس) السويسرى الناطق بالفرنسية عما إذا كان سيدعم ترشيح ميركل إنه لا يستطيع أن يتحدث بالنيابة عنها.

واستطرد قائلا "لكن إذا أرادت، سأدعمها". وتابع قائلا "بالطبع سأدعمها لأننى أولا اعتقد أننا فى حاجة إلى شخص قوي. أوروبا فى حاجة إلى وجوه جديدة وقوية وعليه فإننا فى حاجة إلى شخصيات تجسد ذلك بالفعل".

وماكرون ورئيس المجلس الأوروبي المنقضية ولايته دونالد توسك من بين المطالبين باختيار امرأة لشغل اثنين من أربعة مناصب رفيعة فى الاتحاد الأوروبى وهى رئاسة المفوضية ورئاسة المجلس ورئاسة البرلمان الأوروبى ومسؤولية السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى.

وقال ماكرون فى المقابلة "نحتاج إلى مساواة".

وفى بروكسل قال يونكر الذي يترك منصبه في 31 أكتوبر تشرين الأول ردا على سؤال عما إذا كانت ميركل قد تغير رأيها وتسعى لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية "لا أعتقد".

 

 


أنجيلا ميركل

إيمانويل ماكرون

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبى

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