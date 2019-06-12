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لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:00 ص
لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب محمود طه حسين

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تحظى أسئلة امتحانات الثانوية العامة بتأمين قوى بداية من خروجها من المطبعة السرية حتى وصولها للطلاب داخل لجان السير.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة، إن مسألة تسريب الأسئلة قبل دخول لجنة الامتحانات غير واردة ولن تحدث ومن المستحيل، لأن الجهة التى تشرف على الأسئلة تعمل على تأمينها بشكل كبير.

وأوضحت المصادر أن جميع ما يتم نشره يوميا على صفحات الغش قبل بدء الامتحان هى مجرد اجتهادات من مسئولى صفحات الغش ويتم ويلجأون إلى النماذج القديمة للأسئلة ونماذج من السنوات الماضية على أنها أسئلة امتحان العام الحالى.

وطالبت المصادر، من الطلاب بالتركيز على مراجعة الدروس وعدم الجرى وراء ما تروجه هذه الصفحات لأنها لن تنجح فى هدفها مهما حدث.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لقرابة 669 ألف طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات.


الثانوية العامة

الثانوية العامة 2019

امتحانات الثانوية العامة 2019

الغش الالكترونى

اليوم السابع بلس

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