لأول مرة هذا الأسبوع..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً بضغوط مبيعات أجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.891 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 135.5 مليون ورقة مالية بقيمة 680 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.3 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.03% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.83%، والعرب على 6.13% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.82% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.17%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.4 مليون جنيه، 9391 جنيه، 50.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 43.7 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 4.7 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة.

وارتفعت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 76 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.